Постановление губернатора Самарской области от 20 ноября 2020 года № 334 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции с 5 по 18 ноября 2020 года включительно, с 19 ноября по 2 декабря 2020 года включительно, с 3 по 16 декабря 2020 года включительно.";

в пункте 2.9 слова "до 22 ноября" заменить словами "до 6 декабря";

в пункте 2.10 слова "до 22 ноября" заменить словами "до 6 декабря";

подпункт 14 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







