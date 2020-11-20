Шестеро захваченных в Тбилиси заложников освобождены

Шестеро из девяти захваченных в центре Тбилиси заложников освобождены и находятся в безопасности, передает телеканал "Рустави 2". Преступник по-прежнему удерживает троих мужчин.

Сообщается, что освобождение произошло в результате переговоров. Спецоперация продолжается.

Напомним, вооруженный злоумышленник в пятницу днем ворвался в офис финансовой организации, расположенной на проспекте Церетели и захватил его сотрудников и посетителей. Позднее он потребовал сокращения банковских процентов и цен на медикаменты.