СМИ: "Зенит" предложил контракт Халку

Бразильский нападающий Халк может вернуться в "Зенит". Российский клуб сделал игроку предложение.

О возможности возвращения Халка в "Зенит" "РГ" сообщала не так давно. В пятницу, по данным португальского издания A Bola, российский клуб сделал предложение своему бывшему футболисту. Португальская сторона сообщает о том, что "Зенит" сделал 34-летнему футболисту "выгодное предложение". Контракт составит 3 миллиона евро за сезон. При этом до конца нынешнего года у Халка действует контракт с китайским клубом "Шанхай СИПГ"

Сообщается, что подписать контракт с бразильцем хотел и "Порту", однако этот клуб не может предложить такие же условия, как в "Зените".

При этом источник "РГ" в клубе не подтвердил интерес к подписанию Халка.