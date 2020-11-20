Указ губернатора Свердловской области от 20 ноября 2020 года № 640-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 №411-УГ, от 31.07.2020 №421-УГ, от 03.08.2020 №425-УГ, от 10.08.2020 №452-УГ, от 17.08.2020 №455-УГ, от 24.08.2020 №456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 №479-УГ, от 07.09.2020 №490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ и от 13.11.2020 №607-УГ,

следующие изменения:

1) часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, осуществлять оказание этих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками, а также рекомендовать организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, использовать защитные экраны, исключающие прямонаправленный воздушный поток между водителем и пассажиром, при оказании соответствующих услуг.";

2) в части первой пункта 10 слова "по 23 ноября 2020 года" заменить словами "по 7 декабря 2020 года";

3) часть вторую пункта 10 после слов "по 23 ноября 2020 года" дополнить словами ", с 24 ноября по 7 декабря 2020 года";

4) в частях первой - шестой пункта 19-1 слова "с 14 по 21 ноября 2020 года" заменить словами "с 21 по 28 ноября 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







