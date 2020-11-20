Топ-5 проблемных мест любого автомобиля

Даже самая бережная эксплуатация автомобиля не является залогом того, что его владельцу придется забыть о незапланированных визитах в автосервис. Любая техника склонна рано или поздно ломаться, у всех машин есть общие потенциально уязвимые места.

Самая распространенная проблема, с которой обращается в автосервис большинство водителей - это ошибка Check engine ("проверить двигатель") на панели приборов. За этим сообщением может таиться до 200 возможных кодов неисправностей.

Это может быть и проблема с фильтром, и поломка датчика кислорода в выпускной системе. Даже плохой бензин - и тот вызовет эту ошибку. Чтобы точно установить причину, необходим специальный сканер, пишет aif.ru.

Игнорировать Check engine нельзя. Если лампочка загорается периодически и активна долго время, то скорее всего двигатель перешел в аварийный режим работы. Возникает риск серьезных проблем: без дорогостоящего ремонта обойтись не получится.

Еще одна распространенная беда - это перегоревшие предохранители. Если после запуска двигателя не работает какая-то опция - не нагревается спираль поджига или не включается вентилятор системы охлаждения - то дело, скорее всего, в них.

Предохранители могут перегореть из-за плохого генератора, неудачного "прикуривания" аккумулятора, неумелого пользования компрессором.

Блок предохранителей располагается, как правило, под торпедой со стороны пассажира. Еще вариант - под капотом или обивкой багажника. Нужно будет просмотреть много элементов, чтобы найти тот, что вышел из строя. Если проводку замыкает систематически, нужно обратиться к автоэлектрику.

Повреждения подвески - частая беда на российских дорогах. Разбитые резинометаллические опоры или сайлентблоки могут работать года три, после этого машина начнет двигаться нестабильно. Наиболее подвержен поломкам опорный подшипник стойки.

При низких температурах и активной езде часто ломаются амортизаторы. Застывшее масло не успевает отрабатывать все кочки, страдают уплотнители. Пока амортизаторы не прогрелись - нужно ездить максимально аккуратно. Под слоем грязи и химических реагентов через три-четыре года эксплуатации могут полететь и пружины.

Засоренные форсунки впрыска топливной смеси - еще одна распространенная проблема, которая возникает у большинства автомобилей. Виной тому - низкое качество топлива и загрязненность воздуха. Чтобы предотвратить эту беду, нужно заправляться моющими сортами бензина. Также важно менять воздушный фильтр не реже раза в год. Если пренебречь этим, то засорятся не только форсунки, но и дроссельный механизм.

Пятая проблема касается климатической установки. Подшипники вентиляторов могут выйти из строя через пару лет эксплуатации. Тогда в салоне появится характерный свист. Устранить эту поломку - трудоемкая и недешевая работа. Если сломается вентилятор кондиционера - упадет общая мощность установки. Он расположен в моторном отсеке.