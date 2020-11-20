Турция через две недели может ужесточить ограничения из-за COVID-19

Если вводимые с 20 ноября по всей Турции серьезные ограничения с целью снизить распространение коронавируса не дадут результата в течение 15 дней, власти могут пойти на еще более жесткие меры. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. В частности, правительство намерено в этом случае ввести полный запрет на выход из дома в выходные дни или в некоторые рабочие дни. Не исключено, что могут быть применены оба варианта.

Согласно ранее объявленному решению властей, по всей Турции с 20 ноября и на неопределенный срок вводится комендантский час с 8 часов вечера субботы до 10 утра воскресенья и с 8 часов вечера воскресенья до 5 часов утра понедельника. Все заведения общепита будут работать только на вынос и на доставку. Людям старше 65 лет и моложе 20 лет без необходимости из дома выходить нельзя. Магазины, парикмахерские, салоны красоты и другие подобные сервисы будут работать с 10 утра до 8 вечера. Кинотеатры, музеи в подчинении Министерства культуры и туризма, спортивные залы будут закрыты. Спортивные соревнования будут проводиться без зрителей.

Что касается туристов, то четких разъяснений со стороны МВД Турции на их счет пока нет. Известно лишь, что на территориях отелей ограничения не вводятся.

По данным Минздрава Турции, за сутки по всей стране выявлено 4 524 инфицированных SARS-CoV-2, за это же время вылечились 2 918 человек. Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 430 тысяч случаев коронавируса, вылечились свыше 364 тысяч пациентов. Скончались около 12 тысяч человек, 3 850 находятся в тяжелом состоянии. Среди заболевших у 3,8 процентов выявлена пневмония.