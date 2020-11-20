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20.11.2020 14:25
Рубрика: Работа власти

В ЕР выступили против идеи штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фракция "Единая Россия" не поддержит инициативу депутата Александра Васильева о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Фото: iStock
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Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев обосновал свое предложение тем, что водитель, превышающий скорость даже минимально, все равно нарушитель. Отметим, что на данный момент установлен нештрафуемый порог превышения скорости на 20 км/ч от установленного лимита.

- Это личная инициатива депутата, - заявил Андрей Исаев. - Эта тема не обсуждалась ни в партии, ни во фракции. Соответственно, никакого подобного законопроекта ни во фракцию, ни в Госдуму не вносилось.

Он также отметил, что если соответствующая инициатива будет внесена, фракция поддерживать ее не будет.

Таким образом, в ЕР солидарны с позицией МВД России по этому вопросу. Ранее глава ведомства Владимир Колокольцев уже заявлял об отсутствии планов снижать нештрафуемый порог.