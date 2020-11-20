В Японии выявили два новых очага птичьего гриппа

Два новых очага птичьего гриппа с высокой патогенностью выявлены в японской префектуре Кагава на острове Сикоку, сообщает агентство Kyodo.

Накануне поступили сообщения с двух ферм о большом числе погибших птиц, дальнейшие анализы подтвердили заражение птичьим гриппом. В общей сложности в двух хозяйствах уничтожат 845 тысяч кур, пишет РИА Новости.

Первую вспышку заболевания специалисты выявили в ноябре птицеферме в городе Митоё. Были уничтожены свыше 330 тысяч кур, введен запрет на продажу продукции с птицеферм, находящихся в радиусе десяти километров от города. Несмотря на принятые меры заболевание продолжает распространяться. В городе Митоё зафиксированы шесть случаев птичьего гриппа, в городе Хигасикагава - один.