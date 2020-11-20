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В Москве найдено тело актрисы из "Глухаря" Людмилы Князевой

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    20.11.2020, 18:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умерла 82-летняя российская актриса Людмила Князева - тело женщины было обнаружено в ее собственной квартире.

Как передает KP.RU, в правоохранительные органы обратилась 32-летняя внучка Князевой Мария, сообщив: она переживает за свою бабушку, которая не отвечает на звонки и не открывает дверь в квартиру - такое поведение для пожилой женщины не свойственно. В итоге по адресу Князевой на улице Снежная был направлен наряд полиции и сотрудники МЧС.

Уточнено: вскрыв дверь в квартиру, оперативники обнаружили тело артистки в луже крови на полу в комнате.

Согласно источника издания, при первичном осмотре прибывшими на место происшествия медиками была констатирована смерть женщины и отсутствие каких-либо следов насильственной смерти. Но, поскольку на полу в комнате, а также на самом теле пенсионерки была кровь, тело направлено на медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти актрисы.

В настоящее время проводится проверка на предмет установления всех деталей произошедшего.

Людмила Николаевна Князева родилась 6 ноября 1938 года. Сниматься начала в середине 90-х: "Импотент" Эйрамджана, "Дети белой богини", "Глухарь", "Закон и порядок", "Паутина", "Пятницкий", "Товарищ Сталин", "Страна ОЗ", "ЧС", "Мент в законе", "Ералаш", "Наша Russia", "Адвокат", "Ольга", "Бабушка легкого поведения" и так далее, специализируясь на эпизодических ролях бедствующих старушек.

Последним появлением Князевой на экранах стала небольшая роль в сериале Бондарчука и Андреевой "Псих".

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