В пятницу в столице России сохранятся снег и сильный ветер

В Москве сегодня временами мокрый снег, гололед на дорогах и сильный ветер.

В Метеобюро рассказали, что воздух в мегаполисе прогреется до +2 градусов, а по области: -2..+3. Температурный фон на 1-2 единицы превысит средние показатели для данного времени года. Порывы ветра до 17 м/с. Атмосферное давление повышенное.

"С пятницы в регионе начнет образовываться снежный покров, - рассказала "Российской газете" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - За пятницу снежный покров может вырасти на 2-3 сантиметра. До конца недели прогнозируем около 5 сантиметров".