В Раде назвали отказ от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев

Отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса без обеспечения при этом какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олег Волошин.

По его мнению, Украина могла бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, пишет РИА Новости. Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить выше здоровья и жизней своих граждан. Он также отметил, что не все украинцы смогут заплатить за вакцину, а это грозит самой худшей ситуацией, которую только можно представить, подчеркнул Волошин.

Ранее первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом закупить у России вакцину от коронавируса "Спутник V", либо договориться о ее самостоятельном производстве. Пешко уверен, что производство "Спутник V" на украинских фармацевтических предприятиях не только поможет здравоохранению страны и спасет жизни граждан, но и будет способствовать развитию фарминдустрии, появлению новых рабочих мест и повышению зарплат.