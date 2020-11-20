В Рособрнадзоре рассказали, изменятся ли даты досрочных ЕГЭ И ОГЭ в 2021 году

Изменяются ли даты досрочных ЕГЭ И ОГЭ в 2021 году? На этот вопрос ответили в Рособрнадзоре.

- Перенос сроков досрочного периода ЕГЭ-2021 пока не обсуждался. Подавляющее большинство участников досрочного периода - выпускники прошлых лет. Им не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам, - рассказали в ведомстве.

Напомним, из-за сложившейся эпидемической ситуации принято решение о переносе сроков проведения итогового сочинения в 2020/21 учебном году - оно пройдет не ранее 5 апреля. А вот итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах может быть проведено в дистанционном формате.

- Проведение итогового собеседования в дистанционном формате не отразится на сроках проведения ОГЭ, так как даты собеседования не изменились, - сообщает Рособрнадзор. - Его планируется провести в основной срок 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

Согласно проекту расписания, досрочный период ЕГЭ должен пройти с 22 марта по 16 апреля, досрочный период ОГЭ - с 20 апреля по 14 мая.