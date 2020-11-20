Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.11.2020 09:00
Рубрика: Видео

Видео: эвакуатор изуродовал несколько припаркованных у обочины машин

Текст: Вадим Давыденко

"Что этот парень творит? Кем он себя возомнил? Д'Артаньяном? Крепким орешком?", - наверное, воскликните вы при просмотре этого ролика. - "Да что, черт возьми вообще происходит на этой улочке? И куда смотрит полиция?"

Фото: https://www.krtv.com/news
Видео: промчался на машине сквозь супермаркет с покупателями

Зрелище и впрямь не для слабонервных: водитель эвакуатора небрежно закрепил у себя на кузове белую малолитражку и в процессе волочения ее по узкой улочке где-то в пригороде цепляет одну за другой пять (!) машин, аккуратно припаркованных у обочины.

У самой эвакуируемой легковушки уже оторвался передний бампер и жалобно скрежещет по асфальту, но занятого своими мыслями водителя это никак не трогает.

Что же тут происходит? За рулем эвакуатора сидит новичок? Или он в стельку пьян? Интернет-пользователи теряются в догадках, но самое верное решение, как нам кажется - самое простое. Героя этого видео, скорее всего, всё в этой жизни внезапно достало до чертиков. С женой с утра вдрызг разругался так, хоть домой вечером не приходи. Потом на работе объявили, что премии в конце месяца не будет, и в следующем тоже. Да еще и любимая команда накануне проиграла с крупным счетом.

"И какая теперь разница, - равнодушно размышляет он, сидя за рулем эвакуатора и не обращая внимания на то, как в покореженных им машинах воет сигнализация, - одной неприятностью больше или одной неприятностью меньше?"

Видео: слон ограбил проезжавший мимо автобус
#видео #авто