Видео: эвакуатор изуродовал несколько припаркованных у обочины машин

"Что этот парень творит? Кем он себя возомнил? Д'Артаньяном? Крепким орешком?", - наверное, воскликните вы при просмотре этого ролика. - "Да что, черт возьми вообще происходит на этой улочке? И куда смотрит полиция?"

Зрелище и впрямь не для слабонервных: водитель эвакуатора небрежно закрепил у себя на кузове белую малолитражку и в процессе волочения ее по узкой улочке где-то в пригороде цепляет одну за другой пять (!) машин, аккуратно припаркованных у обочины.

У самой эвакуируемой легковушки уже оторвался передний бампер и жалобно скрежещет по асфальту, но занятого своими мыслями водителя это никак не трогает.

Что же тут происходит? За рулем эвакуатора сидит новичок? Или он в стельку пьян? Интернет-пользователи теряются в догадках, но самое верное решение, как нам кажется - самое простое. Героя этого видео, скорее всего, всё в этой жизни внезапно достало до чертиков. С женой с утра вдрызг разругался так, хоть домой вечером не приходи. Потом на работе объявили, что премии в конце месяца не будет, и в следующем тоже. Да еще и любимая команда накануне проиграла с крупным счетом.

"И какая теперь разница, - равнодушно размышляет он, сидя за рулем эвакуатора и не обращая внимания на то, как в покореженных им машинах воет сигнализация, - одной неприятностью больше или одной неприятностью меньше?"