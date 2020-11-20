Витамин для профилактики коронавируса тормозит старение

Гериатры рекомендуют пожилым людям пить витамин D, который в совокупности с правильным питанием омолаживает организм, улучшает его работоспособность, поддерживает иммунитет, поэтому также может способствовать профилактике коронавируса. Об этом "РГ" рассказали в Российском геронтологическом научно-клиническом центре Минздрава России.

"Так, например, достаточное количество витамина D, кальция и белка в ежедневном рационе укрепляют мышцы, улучшают координацию пожилых людей, которая с возрастом нарушается, - говорит заместитель директора центра Надежда Рунихина, - Особенно это актуально в зимний период, когда в больницах резко увеличивается поток пациентов старшего возраста, поступающих в стационары после неудачных падений на улице. В 75% случаев такие падения для них заканчиваются травмами, а в 7-8% случаев эти травмы бывают тяжелые, как, например, перелом шейки бедра".

По ее словам, ежегодно в России происходит 238 000 переломов проксимального отдела бедра, и смертность от этого состояния в разы выше, чем от инфарктов - более 100 тысяч случаев в год. Это достаточно сложные пациенты, помощь которым должна быть оказана максимально быстро, то есть - в первые 48 часов, следует из ее слов. "Мы стараемся сразу оперировать таких пациентов, независимо от возраста, что повышает прогнозы на их выздоровление", - подчеркнула Рунихина.

В качестве профилактики падений она также посоветовала зимой правильно подбирать людям старшего возраста обувь, которая должна препятствовать скольжению, и стараться не выходить на улицу в гололед. Снизить риски падений поможет своевременное выявление и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и проблем с давлением. В качестве профилактики самих переломов - нужно лечить остеопороз, если такой диагноз поставили пациенту врачи, поскольку именно это заболевание делает кости более хрупкими.

Ранее "РГ" писала о возросшем интересе к витамину D и предостерегала от бесконтрольного его потребления, которое может привести к проблемам со здоровьем.