Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не поддержал инициативу депутата ГД Александра Васильева на тему введения штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев обосновал свое предложение тем, что водитель, превышающий скорость даже минимально, все равно нарушитель. Отметим, что на данный момент установлен нештрафуемый порог превышения скорости на 20 км/ч от установленного лимита.

Прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, заявил Вячеслав Володин, которого цитирует сайт Госдумы. По его мнению, следовало бы запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов, а также провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета.

Глава нижней палаты высказал мнение, что данная инициатива не будет поддержана. "Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км/ч, - напомнил он. - Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км/ч".

На взгляд спикера, среди аргументов против этой инициативы - в том числе и фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.