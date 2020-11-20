Врач объяснил, нехватка чего провоцирует быстрое старение

Чтобы предотвратить преждевременное старение, поддерживать красоту кожи и максимально продлить молодость, необходимо получать три главных витамина - А, Е и С, предупреждают косметологи. Первые два витамина можно получить с помощью кремов и суспензий, третий - принимая перорально. Это необходимая база.

Пополнять витаминный запас необходимо под наблюдением специалиста. Он же поможет выбрать наиболее подходящий крем для лица, который специалисты рекомендуют использовать регулярно. Кстати, сегодня витамин А (или ретинол) присутствует в большинстве кремов.

Любое назначение - по показаниям, с учетом возраста, пола, состояния здоровья конкретного человека, еще раз предупредил в интервью aif.ru врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Также для увеличения продолжительности здоровой жизни следует правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, избавиться от зависимостей, регулярно практиковать физическая активность. Об этом ранее рассказала кандидат медицинских наук Ольга Андриянова.