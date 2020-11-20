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Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен"

Новости
    20.11.2020, 12:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The CW Network Фото: youtube.com/ The CW Network
Фото: youtube.com/ The CW Network

Канал CW представил тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" (Batwoman), претерпевшего изменение: теперь супергероиню играет не настрадавшаяся белая лесбиянка Руби Роуз, а чернокожая бисексуалка Джавиша Лесли.

Фото: kinopoisk.ru
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Хотя в остальном там вряд ли что изменится.

"Джавиша Лесли парит над темными улицами Готэма в роли Бэтвумен. Но пока не спешите называть ее героиней - в городе, отчаянно нуждающемся в спасителе, она должна сначала победить собственных демонов, и лишь потом внять зову стать символом надежды Готэма", - уведомляет подпись к ролику

Премьера - 17 января.

Первый сезон шоу, состоящий из двадцати эпизодов, вышел в октябре прошлого года.

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