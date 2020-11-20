Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен"

Канал CW представил тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" (Batwoman), претерпевшего изменение: теперь супергероиню играет не настрадавшаяся белая лесбиянка Руби Роуз, а чернокожая бисексуалка Джавиша Лесли.

Хотя в остальном там вряд ли что изменится.

"Джавиша Лесли парит над темными улицами Готэма в роли Бэтвумен. Но пока не спешите называть ее героиней - в городе, отчаянно нуждающемся в спасителе, она должна сначала победить собственных демонов, и лишь потом внять зову стать символом надежды Готэма", - уведомляет подпись к ролику

Премьера - 17 января.

Первый сезон шоу, состоящий из двадцати эпизодов, вышел в октябре прошлого года.