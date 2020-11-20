Закон о ВНЖ для инвесторов планируется не ранее середины 2021 года

Вступление в силу законопроекта с упрощенным порядком выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в обмен на инвестиции в РФ планируется не раньше лета 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

"Вступление в силу данных нововведений планируется не ранее середины 2021 года", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщала "РГ", Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, позволяющий иностранным гражданам в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции в российскую экономику. Как пояснил директор департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития России Илья Федоров, это инвестиции в собственный бизнес на территории России и в его развитие, в недвижимость, в ценные бумаги РФ.

Кроме того, в Минэкономразвития уточнили, что речь идет не о приобретении гражданства и золотых паспортах, а непосредственно о визе, которая предоставляется гражданину иностранного государства для пребывания на территории РФ.