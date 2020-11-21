Бум автокредитования: россияне устали копить на новую машину

Непрекращающийся рост цен на авторынке оставил большинство россиян практически без шансов накопить на новую машину. На помощь таким покупателям пришли автокредиты, ставки по которым, напротив, в последнее время снижаются.

Если не хватает денег

В условиях волатильности рубля россияне, желающие обновить автомобиль, стараются не тянуть с покупкой до очередного повышения цен. Если же накопленных средств на желаемую машину не хватает, большинство покупателей предпочитает взять ее в кредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско.

Так, выдачи кредитов на новые автомобили в октябре по сравнению с прошлым годом выросли на 16% в количестве и на 17% в рублях, гласят данные агентства "Автостат". Таким образом, доля машин, купленных с привлечением заемных средств, в прошлом месяце заметно подскочила, учитывая, что сам российский авторынок показал более скромные темпы роста - на 7%. В любом случае, положительная динамика октября стала возможной, прежде всего, благодаря улучшению ситуации с поставками автомобилей дилерам, которые россияне и ринулись спешно скупать.

По словам директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, в прошлом месяце дилеры получили наиболее ходовые модели (в конце августа и сентябре был дефицит автомобилей). Вместе с тем рост количества заболеваемости коронавирусом и нестабильность рубля подстегнули спрос со стороны клиентов в ожидании возможного локдауна или резкого роста цен.

Как отмечают аналитики Сетелем Банка, увеличение стоимости автомобилей вызывает рост кредитной доли на рынке, так как уменьшается количество автолюбителей, которые могут позволить себе покупку новой машины без использования заемных средств. Кроме того, текущая эпидемиологическая ситуация заставляет граждан задуматься о приобретении или обновлении личного автомобиля с целью отказа от общественного транспорта и сокращения количества социальных контактов.

"Драйверами роста кредитных продаж стал ажиотажный спрос на все, что находится в дилерском центре. По факту мы сейчас имеем рынок продавца, когда спрос имеет ограничение только в виде предложения. В октябре ситуация с наличием автомобилей в дилерских центрах была чуть лучше, чем в сентябре. Покупатели обращали внимание на то, что есть в наличии, и останавливали свой выбор на ранее не пользовавшихся популярностью моделях или даже марках. Это подтверждают не только отчеты, но и новые автомобили, появившиеся на дорогах нашей страны", - рассуждает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Не без поддержки государства

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Подстегнули спрос на автокредиты и слухи о скором завершении госпрограммы льготного автокредитования, по которой заемщики могут приобрести популярные модели российского производства с 10-процентой скидкой от государства. В большинстве банков, принимающих в ней участие, на такие кредиты приходится 50-60% всех выдач. Между тем, в октябре прошлого года средства на госпрограмму были уже практически исчерпаны, и доля льготных автокредитов составляла тогда лишь 5%.

По состоянию на конец октября 2020-го в рамках госпрограммы было реализовано более 172 тыс. автомобилей. И как заявили в опрошенных "РГ" банках, выдача кредитов со скидкой от государства завершится в самое ближайшее время - до конца ноября.

"Мы ожидаем завершения госпрограммы в ноябре, остается совсем немного времени воспользоваться ее условиями. При этом активный спрос на программу привел к определенному дефициту наиболее востребованных моделей в наличии у дилеров", - констатирует член правления ЮниКредит Банка Михаил Повалий.

В свою очередь, начальник управления организации продаж автокредитов - вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий считает, что многие клиенты захотят воспользоваться заканчивающейся в этом месяце программой льготного автокредитования, поэтому продажи ноября также будут высокими, на уровне октябрьских значений. Однако уже в декабре ситуация может измениться в связи с завершением условий господдержки и выбранными лимитами у участников программы.

Льготные кредиты обещали вернуться

Показательно, что вслед за ценниками на новые машины увеличивается и средний размер выдаваемых автокредитов. По оценкам "Автостата", в октябре он составил 920,5 тыс. рублей, что на 0,5% выше, чем в октябре прошлого года. А к январю 2020-го эта сумма выросла и вовсе на 7%.

Подтверждает данную тенденцию и статистика банков. К примеру, в ВТБ по итогам десяти месяцев текущего года средний чек выданных автокредитов составил 849 тыс. рублей - это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Как поясняет Владимир Высоцкий, данный рост может быть связан с увеличением максимальной стоимости автомобилей по программе господдержки, в рамках которой средняя цена в настоящее время составляет 909 тыс. рублей.

"Многие из тех, кто сейчас берет автомобиль в кредит, приобретают новое транспортное средство массового сегмента, более доступной альтернативой которому является только подержанный автомобиль. При наличии субсидии со стороны государства приобретение новой машины в кредит является менее обременительным для потребителя", - рассказали в Сетелем Банке.

Между тем, в условиях сохраняющегося дефицита на авторынке воспользоваться скидкой от государства сегодня смогут далеко не все желающие. Впрочем, они смогут сделать это в следующем году, когда действие госпрограммы возобновится. На эти цели правительство уже забронировало 9 млрд рублей в 2021 году, хотя в нынешнем году бюджет составил 16,4 миллиарда. В какие сроки и на каких условиях вновь можно будет получить льготные автокредиты, пока неизвестно. Ясно одно: автомобили, доступные по госпрограмме, будут стоить уже дороже, чем сегодня, но в любом случае субсидия от государства сможет покрыть эту разницу. Тем более, что процент скидки измениться не должен, а значит в рублевом эквиваленте она несколько увеличится.

По оценкам Владимира Высоцкого, выделенных на 2021 году средств при действующих критериях госпрограммы может хватить для финансирования 95 тыс. автомобилей. В свою очередь, Виталий Костюкевич не исключает, что по опыту последних лет изначальный лимит будет увеличен, поскольку 9 млрд рублей будут израсходованы за 4-5 месяцев.

Ставки решают всё

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"Практика показывает, что когда экономическая ситуация требует поддержки со стороны государства, то на уровне правительства предметно обсуждаются возможности для выделения дополнительных бюджетных средств. Рассчитываем, что в будущем году условия госпрограмм как минимум останутся на текущем уровне. Спрос на льготные автокредиты каждый год сохраняется на высоком уровне", - говорит директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

Согласно исследованиям РГС Банка, 80% россиян сохранили свое намерение купить автомобиль в течение ближайшего года, даже несмотря на рост стоимости автомобилей и падение доходов. При этом после поэтапного снижения ключевой ставки ряд банков снизил процентные ставки по автокредитам (на 1-3%), а для почти 80% потенциальных заемщиков размер процентной ставки все еще остается самым важным критерием при покупке автомобиля в кредит.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая, несмотря на переплату по кредиту, клиенты не готовы отдавать все накопления для покупки транспортного средства и активно используют кредитные предложения. Поэтому повышение доступности автокредитов на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ станет для многих будущих автовладельцев мощным стимулом для заветной покупки в ближайшее время.