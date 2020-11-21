Датские фермеры потребовали от властей перестать уничтожать норок

В датском городе Орхус несколько сотен фермеров провели шумную акцию против решение властей страны об уничтожении норок, передает ТАСС. Ранее чиновники приняли решение о полном истреблении на фермах этих животных из-за риска передачи человеку мутировавшего коронавируса.

Более трех сотен тракторов въехали в город и прокатились по его главным улицам.

То, что случилось с норками, является нарушением конституции. Если так пойдет и дальше, то в итоге мы превратимся в какую-нибудь банановую страну, - заявили участники акции. - И это одна из причин, почему мы говорим "Хватит!"

Сообщается, что аналогичная акция прошла в этот же ден в порту Копенгаген. Там, по данным местной прессы, протестующих поддержали местные рыбаки.