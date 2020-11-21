Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья

Серьезной политической ошибкой назвал заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, действующий глава государства Игорь Додон.

Санду в интервью изданию "Европейская правда" указала, что решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск.

"Это что за призыв избранного президента в условиях нерешенного приднестровского конфликта и при наличии 35-40 процентов русскоязычного населения?" - отреагировал Додон в эфире телеканала NTV Moldova. По его словам, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том руководителе, который будет ее проводить.

Безопасность в регионе на протяжении почти трех десятилетий удалось обеспечить именно российскому миротворческому контингенту, прокомментировал сенатор Алексей Пушков. При этом около 220 тысяч жителей Приднестровья являются гражданами России. Их интересы и безопасность важнее громких заявлений будущего главы Молдавии.