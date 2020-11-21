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21.11.2020 19:56
Рубрика: Спорт

Фигурист Козловский: Первое место - наше, остальные - в очередь

Текст: Анна Козина

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, обыгравшие на Гран-при в Москве Анастасию Мишину и Александра Галлямова, эмоционально отреагировали на прекрасный прокат произвольной программы, который и обеспечил им лидерство в соревнованиях спортивных пар.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- После проката я прокричал: "Это наше место. В очередь". Учитывая то, как мы сегодня исполнили программу, мы находимся на своем месте, - заявил Козловский журналистам. - Мы сотрудничаем с лучшими специалистами в мире, окружены топовыми людьми. Мы продолжаем работать, внимательно относиться друг к другу и движемся в правильном направлении.

Напомним, что на недавнем Кубке страны в Казани Бойкова - Козловский из-за собственных ошибок уступили Мишиной - Галлямову. Ребята, которые с этого сезона также тренируются у Артура Минчука и Тамары Москвиной, начали оказывать достойную конкуренцию более титулованным соперникам.

Кроме того, Козловский отметил, что выступать для зрителей, которых пустили на трибуны арены "Мегаспорт", было очень приятно: "Это особенные эмоции. Я всегда говорил: работа с залом, отдача - это именно то, что дает нам возможность существовать, то, ради чего мы тренируемся. При пустых трибунах турнир был бы похож на обычную тренировку".

Спорт Фигурное катание

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