Как открыть замерзшую крышку бензобака в мороз

Вы приехали на автозаправку на последних парах бензина, подъехали к колонке, пытаетесь открыть лючок бензобака или отвинтить крышку, и... терпите фиаско - внешняя створка или крышка основательно примерзли. При этом топлива может не хватать для того, чтобы отогнать автомобиль в теплое помещение на отогрев или на мойку с той же целью. Знакомая ситуация? Давайте разберемся, как ее избежать, и что делать в случае ее возникновения.

Прежде всего разберемся, что именно может замерзнуть в системе механизмов, отвечающих за заливку топлива.

Это лючок бензобака, который может удерживаться пружиной и открываться простым потягиванием крышки на себя. Кроме того, из-за перепада температур и в особенности после мойки вполне может обледенеть крышка горловины, которая у подавляющего большинства моделей закручивается, как пробка у бутылки.

Нередки также случаи, когда обледеневает тросик, через который приводится в движение металлический запор после отжимания соответствующего рычажка в салоне и даже пластиковые щеколды лючка бензобака. Соответственно, бороться с обледенением можно не одним и не двумя способами.

Очевидные приемы

Обычно можно услышать следующие советы по разморозке лючка и крышки горловины топливного бака: отогрейте створку или крышку руками. Подышите на лючок.

Если замерзла личинка замка, нагрейте ключ зажигалкой и попробуйте просунуть его внутрь скважины. Все бы хорошо, но нередко такие очевидные меры не срабатывают.

Постукивания и вдавливания

Нередко бывает достаточно несколько раз нажать на крышку бензобака, немного вдавив ее, чтобы лед потрескался и перестал ее удерживать.

Иногда имеет смысл воспользоваться подручными инструментами типа тонких отверток или линеек. Но в этом случае нужно следить за тем, чтобы не повредить ЛКП.

Используйте выхлопные газы автомобиля

Звучит убедительно, но как выполнить такую процедуру технически? Ответ на поверхности - воспользоваться шлангом соответствующего диаметра, который нужно будет направить либо на лючок, либо на крышку горловины. Остается вопрос, где достать, или из чего соорудить шланг.

Хорошо если он продается на АЗС? А если нет? В теории такую трубку можно скрутить из резиновых автомобильных ковриков и закрепить проволокой. При этом идеально, если вам окажут помощь другие водители - подгонят свою машину к вашей так, чтобы расстояние от выхлопной трубы до топливного бака было минимальным. Помните также о том, чтобы во время такой процедуры не стоит дышать вредными выхлопами.

Трубочка для коктейлей

Если проблема в замерзшей личинке замка, то ситуацию может спасти коктейльная трубочка или даже стержень или корпус авторучки. Засовываем или прислоняем такой инструмент к замороженным элементам и дуем. Удивительно, но часто такой способ срабатывает.

Используйте кипяток

Зайдите в здание АЗС и попросите, чтобы вам организовали кипяток. Подойдет также стакан с горячим кофе.

Если это невозможно, купите пластиковую бутылку воды и налейте в нее горячей воды из крана. Эту бутылку или стакан прикладывайте к лючку или крышке багажника, пока они не отогреются.

Используйте технические жидкости

Спасти вас может обычная незамерзайка, которой нужно основательно пролить лючок или крышку горловины. Если номер не удался, поищите на заправочной станции любое средство со спиртосодержащей жидкостью - такие с большой степенью вероятности должны там продаваться.

Этим химикатом нужно будет обработать лючок или крышку, понемногу шевеля конструкцию. Возможно, помощь по размораживанию окажет и буквально вездесущная WD-40, а может и водка, а также другие крепкие напитки, которые опять же нужно будет вылить на элементы топливного бака.

Ищите солнце

Если день солнечный, и вы не очень спешите, подставьте под солнечные лучи ту сторону автомобиля, с которой организован лючок.

Некоторые автомобилисты утверждают, что такой манипуляции должно хватить, чтобы через какое-то время лед растопился. Нам, правда, последний совет кажется сомнительным.

Превентивные меры

Чтобы мороз не сыграл с вашим автомобилем такую шутку, не забывайте перед наступлением холодов и после каждой мойки зимой обрабатывать элементы лючка бензобака мовилем, смазкой на основе силикона или другой нежидкой смазкой. Не будет лишним опрыскать места возможного обледенения "вэдэшкой".