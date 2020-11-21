Лавров заявил о необходимости решать гуманитарные проблемы Карабаха

Россия уделит особое внимание решению гуманитарных проблем и вопросу беженцев в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления РФ, Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном.

"На первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября дает возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами", - особо отметил Лавров.

По словам министра, Россия поощряет международные организации для оказания более активной помощи жителям Нагорного Карабаха. С российской стороны эти вопросы будет координировать межведомственный центр, который приступает к работе. Он создается по указу президента РФ Владимира Путина. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд населения, восстановления гражданской инфраструктуры.

Лавров также отметил, что в ходе визита российской межведомственной делегации в Армению будет рассматриваться весь комплекс двусторонних отношений.

Со своей стороны, Никол Пашинян отметил, что две страны имеют общие взгляды на стратегическое будущее. Консультации проводятся для сверки стратегические видения. Стороны констатируют, что Россия и Армения в целом имеют общие взгляды и общие планы.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Армению в составе межведомственной комиссии для обсуждения вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, включая гуманитарные аспекты.

В составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.