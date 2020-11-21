Опубликовано видео победного проката Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России

Опубликовано видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой, выигравшей этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

В субботу в Москве завершилась соревновательная программа Гран-при России по фигурному катанию. В соревнованиях в женском одиночном катании победу одержала чемпионка мира и Европы 2017 года Елизавета Туктамышева.

Она чисто откатала произвольную программу, видео которой выложено на Первом канале.

Туктамышева выполнила весь набор прыжков и элементов, набрав по сумме двух программ 223,39 балла. Второе место у Алены Косторной - 220,78 баллов. Третьей стала Анастасия Гулякова - 199,03 балла.