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21.11.2020 23:25
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео победного проката Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России

Текст: Максим Домчев

Опубликовано видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой, выигравшей этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Бойкова и Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при в Москве

В субботу в Москве завершилась соревновательная программа Гран-при России по фигурному катанию. В соревнованиях в женском одиночном катании победу одержала чемпионка мира и Европы 2017 года Елизавета Туктамышева.

Она чисто откатала произвольную программу, видео которой выложено на Первом канале.

Туктамышева выполнила весь набор прыжков и элементов, набрав по сумме двух программ 223,39 балла. Второе место у Алены Косторной - 220,78 баллов. Третьей стала Анастасия Гулякова - 199,03 балла.

Спорт Фигурное катание РГ-Видео

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