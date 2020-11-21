Пять действенных способов защитить автомобиль от угона

Сигнализация, как известно, далеко не единственный, и, как показывает практика, не самый эффективный способ уберечь автомобиль от угона. В нашем обзоре - еще пять действенных вариантов обезопасить свой транспорт от похитителей.

Механические блокираторы

Сегодня официальные дилеры, сторонние конторы и даже частники предлагают огромное количество противоугонных механических блокираторов. Такие устройства устанавливаются на руль, педали, тормоза, коробку передач. Все их роднит схема использования - фиксирующим компонентом выступает металлический штырь, оснащенный замком и фиксатором.

Но, к сожалению, с фиксаторами на руль, тормоза, капот и даже коробку передач воры быстро справляются, используя мощные свертки, электродрели и сабельные пилы. Или, скажем, некоторые злоумышленники вскрывают замки блокиратора методом бампинга - забивая особую болванку в замочную ячейку блокиратора и постукивая по ней.

Таким образом из большого числа моделей блокираторов могут быть рекомендованы лишь те, до которых буквально трудно добраться. В их числе, к примеру, - некоторые модели бесштыревых замков рулевого вала с механизмом открывания в удаленном от рулевой колонки месте.

Дополнительный иммобилайзер

Иммобилайзер - вполне эффективное противоугонное средство, считывающее сигнал с ключа-транспондера и разрешающее, либо запрещающее запуск двигателя. Однако с заводским иммобилайзером опытный угонщик легко справится, поскольку ему наверняка известны возможные варианты взлома штатных алгоритмов.

Поэтому специалисты рекомендуют дополнительно оснащать автомобиль нештатным иммобилайзером.

Все что нужно водителю, это носить с собой дополнительный брелок или чип-карту, при нахождении которой вблизи авто дублирующий иммобилайзер деактивируется. Хотите еще большей защиты, установите доп- иммобилайзер с "ручным управлением" - электроника в таком случае идентифицирует владельца при помощи PIN-кода, который можно будет ввести, воспользовавшись штатными кнопками.

Скрытая кнопка блокировки

Так называемые электронные "секретки" - еще один эффективный способ борьбы со злоумышленниками, нацелившимися на вашу машину.

Суть технологии состоит в "разрыве" цепи, задействуемой для запуска автомобиля. Как вариант, такой прерыватель можно "врезать" в цепь питания бензонасоса или в жгут проводов электронного блока управления двигателем.

Перед запуском мотора автовладелец должен будет нажать на клавишу, спрятанную от посторонних глаз, приложить магнитный ключ и ввести секретный код.

В противном случае при попытке зажигания произойдет блокировка устройств движения. Стандартная "секретка" состоит из выключателя (кнопка или магнитный геркон) и системы проводов для подключения к автомобилю. Кроме установки самой системы, водителю необходимо придумать специальный код, который будет состоять из нескольких нажатий кнопок в определенной последовательности.

Неоригинальные детали под капотом

Сумев вскрыть автомобиль и добравшись в подкапотное пространство, угонщик с большой степенью вероятности попытается заменить штатный блок управления двигателем (ЭБУ) на свой (так называемый "паук").

Как предотвратить такой сценарий? Один из способов - соорудить механическую защиту ЭБУ с замком и фиксаторами. Но даже более действенный вариант - установка нестандартных разъемов вместо штатных, к которым вор рассчитывает подключится. Подойдут, к примеру, компьютерный или от автомагнитолы. Позаботьтесь только о "переходнике", который понадобится, когда, к примеру, вы повезете вашу машину на сервис.

Защита от "кодграбберов"

Согласно статистике, более 50% дорогих автомобилей сегодня угоняют с помощью специальных устройств - "кодграбберов". Такие гаджеты, как известно, перехватывают сигнал автомобильных охранных систем, а затем воспроизводят его, когда водителя уже нет поблизости. Чем проще охранная система, тем примитивнее требуется "кодграббер".

Снизить риск воровства с помощью кодграббера поможет установка сложных охранных "сигналок" с хорошо защищенным диалоговым кодом, а иногда - уникальной автосигнализации неизвестного на российском рынке производителя.

Проблемой для воров может стать, как это ни парадоксально, простейшая китайская сигнализация, с алгоритмом которой "кодграбберы" попросту не знакомы. Весьма полезна также такая функция, как автоматическая постановку машины на охрану (без нажатия на кнопку ключа-транспондера), реализованная в ряде современных моделей.