Президент России Владимир Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента.

"Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации", - говорится в опубликованном документе. Канцелярия занимается документационным обслуживанием президента.

До этого Казаков занимал пост заместителя руководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ, уточняет ТАСС. В начале октября умер Александр Голублев, возглавлявший канцелярию Владимира Путина с 19 апреля 2014 года. Президент отмечал опытность, порядочность, высокие профессиональные и личные качества Голублева.