Путин призвал G20 дополнительно помочь развивающимся странам

Своевременное принятие целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых потерь, констатировал президент.

"Мы понимаем, что у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, - заметил Путин. - Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет фактически с каждым днем". "Большой риск несет девальвация нацвалют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинировано в долларах", - добавил он.

В апреле "двадцатка" установила временный мораторий на долговые выплаты, но это распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам. К тому же затрагивает менее 4 процентов от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в этом году, сказал президент.

"Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства", - заявил Путин.