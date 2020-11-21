На год закрылся вход на станцию столичного метро "Новослободская"

Вестибюль станции "Новослободская" сегодня не откроет двери. Они останутся закрытыми для пассажиров на год, за это время капитально отремонтируют вестибюль. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным департамента, за это время проведут реставрацию интерьера вестибюля, заменят эскалаторы. После замены вместо трех установят четыре эскалатора, они станут комфортнее и могут перевезти большее количество пассажиров, а сам вестибюль "засияет по-новому".

Сама станция Кольцевой линии продолжит работать, попасть на нее можно через переход станции "Менделеевская" серой линии. Также можно пользоваться соседними станциями: "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".