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21.11.2020 05:17
Рубрика: Экономика

На год закрылся вход на станцию столичного метро "Новослободская"

Текст: Ирина Огилько
Вестибюль станции метро "Новослободская" закрывается на реставрацию. Фото: Александр Щербак/ТАСС Вестибюль станции метро "Новослободская" закрывается на реставрацию. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Вестибюль станции метро "Новослободская" закрывается на реставрацию. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Вестибюль станции "Новослободская" сегодня не откроет двери. Они останутся закрытыми для пассажиров на год, за это время капитально отремонтируют вестибюль. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По данным департамента, за это время проведут реставрацию интерьера вестибюля, заменят эскалаторы. После замены вместо трех установят четыре эскалатора, они станут комфортнее и могут перевезти большее количество пассажиров, а сам вестибюль "засияет по-новому".

Сама станция Кольцевой линии продолжит работать, попасть на нее можно через переход станции "Менделеевская" серой линии. Также можно пользоваться соседними станциями: "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".

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