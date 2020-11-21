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21.11.2020 13:22
Рубрика: Дороги

Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Работы по реконструкции пяти устаревших транспортных развязок на пересечении МКАДа и вылетных магистралей завершат в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Станция "Электрозаводская" БКЛ метро будет достроена до конца года

Он рассказал: "До конца года будет сдана мощная развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. А к концу следующего года планируется завершить основные работы на пересечениях с Алтуфьевским и Осташковским шоссе", - добавил Бочкарев.

По его словам, позднее будут реконструированы развязки в Капотне и на пересечении с улицей Верхней поля: "Модернизация старых клеверных развязок позволяет улучшить трафик на пересечениях магистралей, а также разгрузить как прилегающие улицы так и МКАД".

Бочкарев напомнил, что за последние 10 лет на МКАД уже реконструировали 17 развязок: "Мы видим положительный эффект этой работы. На участках кольцевой магистрали поток разгружается в среднем на 20%".