В Доме музыки откроется Международный фестиваль "Москва встречает друзей"

В этом году ежегодный Международный фестиваль "Москва встречает друзей" пройдет в семнадцатый раз и будет посвящен 75-летию Победы. Девиз его: "Мир входящему!".

Фестиваль откроется 25 ноября на сцене Светлановского зала Дома музыки с участием "Виртуозов Москвы" под управлением Владимира Спивакова, но концерт пройдет без публики. Весь фестиваль будет проводиться двух форматах: живые концерты и онлайн-концерты.

В этом году в программе фестиваля примут участие более 1000 талантливых детей из 55 регионов России и 40 стран мира. На фестивале традиционно будут представлены разные виды и жанры искусства: вокальные, хоровые, инструментальные, оркестровые выступления, цирковые номера и художественные выставки. Появилась и новая номинация - художественное слово.

Накануне открытия фестиваля Владимир Спиваков, руководитель фестиваля, рассказал о предстоящем событии:

Прямая речь

Владимир Спиваков, народный артист СССР

- Наш фестиваль открыт для талантливых детей из больших и малых российских городов, разных стран мира. Для них - это большое событие, может быть, самое яркое, которое запомнится на всю жизнь.

Сейчас в мире происходит такое, что мы не можем пока полностью осмыслить. Нам всем необходимо поддерживать друг друга, на что-то опираться. И такой опорой может стать искусство. Вот поэтому мы проводим наш фестиваль. Девять "живых" концертов пройдут в Музее изобразительных искусств А. С. Пушкина, в картинной галере А. Шилова, в Московской филармонии, Третьяковской галерее и др. Мы также проведем четыре мастер-класса онлайн педагогов и профессоров Московской консерватории и академии Гнесиных. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы впервые добавим к нашим живым концертам архивные записи и специально сделанные для фестиваля записи в Концертном зале Галереи Нико. Как всегда, в эти дни стипендиаты моего Фонда, получат в дар музыкальные инструменты, которые так необходимы молодым талантам.

Справка "РГ"

Международный фестиваль "Москва встречает друзей" создан Международным Благотворительным Фондом Владимира Спивакова в 2004 году при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.

В этом году фестиваль пройдет с 25 ноября по 20 декабря.