В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым

Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки на западе Москвы найден мертвым. Об этом заявила пресс-служба ГСУ СК столицы.

Изучив видеозаписи с камер на доме и проанализировав переписку погибшей, следователи пришли к выводу, что убийство мог совершить ее 17-летний знакомый. Следователи полагают, что именно он был в гостях у подруги и убил ее. После убийства парень покончил с собой, считают в СК.

Ранее "РГ" сообщала, что тело девочки было найдено в квартире на Можайском шоссе. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.