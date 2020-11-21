Движение по мосту на Русский закрыли из-за падения льда с вант

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке перекрыто на неопределенный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Как замечают в мэрии, сделано это в целях безопасности: с вант падают большие куски льда. О сроках ограничения пока не говорят.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром, а потом пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям. Во Владивостоке и Артеме остались без горячей и холодной воды, отопления тысячи домов. Есть перебои с сотовой связью, интернетом, нарушено транспортное сообщение - задержаны авиарейсы, остановлены паромы, отменены более 40 региональных автобусных рейсов. Сейчас в городе введен режим ЧС.