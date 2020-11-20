В Приморье ввели режим ЧС из-за вызванных циклоном коммунальных аварий

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в связи с прохождением циклона, который привел к многочисленным коммунальным авариями. Как сообщает пресс-служба правительства края, соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяко.

По информации правительства края, на данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов.

Зампред краевого правительства Дмитрий Мариза пояснил, что введение подобного режима необходимо для мобилизации всех ресурсов на борьбу со стихией.

"Это упрощает управление всеми силами и средствами разных уровней власти на территории Приморья. Второе - позволяет нам использовать средства краевого резервного фонда по ликвидации последствий ЧС, а также давать указания органам исполнительной власти для решения поставленных задач", - обозначил он.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям. По состоянию на утро пятницы в крае без электричества оставались почти 170 тысяч человек. Аварии устраняли всю ночь, но непогода тут же приводила к новым. Тысячи домов во Владивостоке и Артеме остались без горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом, нарушено транспортное сообщение.

В разных районах Владивостока на время прохождения снежного циклона открыли пункты временного размещения, развернуты полевые кухни.

Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия.

По предварительной оценке, ущерб от непогоды составил 80 миллионов рублей.

Примгидромет назвал сложившуюся в Приморье погодную ситуацию аномальной. Была зафиксирована чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов и деревьев - до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет.

В предыдущий раз режим ЧС из-за погоды в Приморье вводили в августе 2019 года. Причиной стали обильные проливные дожди. Сняли его в декабре того же года.