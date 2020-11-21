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21.11.2020 07:05
Рубрика: Власть

Из-за новой аварии на ЛЭП лишились света еще около 60 тысяч приморцев

Текст: Инесса Доценко

В Приморье произошла новая авария на линии электропередачи. Она оставила без электричества жителей двух районов на юге края - Надеждинского и Хасанского, всего около 60 тысяч человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

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- В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идет на Хасанский район), - говорится в сообщении.

Уточняется, что в муниципалитете уже работают бригады ДРСК, казаки и лесоохрана. Ожидается возобновление подачи электроэнергии до сегодняшнего вечера.

Напомним, в ночь на четверг в южных районах Приморья прошел циклон. Наиболее пострадали Владивосток и Артем. Ледяной дождь со снегом и ветром оставил без электроэнергии, отопления, холодной воды 170 тысяч человек. В городе повалены столбы и деревья. Только предварительный ущерб исчисляется 80 миллионами рублей. В крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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