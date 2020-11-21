Умер седьмой отравившийся антисептиком в Якутии

Число жертв отравления кожным антисептиком для обработки рук в селе Томтор Таттинского района Якутии увеличилось до семи. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). До сих пор сообщалось о шести умерших.

Напомним, 18 ноября несколько человек распили содержимое приобретенной в магазине пятилитровой канистры со спиртосодержащим веществом для обработки рук. Как информируют в управлении Роспотребнадзора, "зарегистрировано девять случаев отравления". На следующий день после застолья у себя дома скончалась 41-летняя женщина, в реанимационном отделении больницы - двое мужчин 27 и 59 лет. Затем умерли еще три человека.

Остаток антисептика изъяли из магазина для экспертизы, его доставили в Якутск. В аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" провели лабораторное исследование пробы вещества. Химический анализ установил, что оно содержит 69 процентов метанола. Оперативная информация направлена в правоохранительные органы, сейчас проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в магазинах. В двух районах республики эту продукцию уже обнаружили и сняли с реализации.