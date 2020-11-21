Заблокированных на острове Русском вывезут паромом

Власти Приморского края совместно с администрацией Владивостока в ближайшее время организуют паром для вывоза желающих с территории острова Русский на материк. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, в субботу движение по Русскому мосту было остановлено в обе стороны после циклона, нанесшего серьезный ущерб коммунальной и транспортной инфраструктуре на юге края. В частности на мосту, соединяющем остров Русский и материковую часть Владивостока, обледенели ванты.

- Наледь и сосульки падают на проезжую часть, поэтому есть угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в случае их падения на автомобили. В этой связи было принято решение закрыть мост для движения транспорта, - рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что опасность серьезна: ледяные глыбы настолько мощные, что выбивают даже куски асфальта.

- В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов V-образная и ванты расходятся в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней. Ситуация находится под постоянным мониторингом. Решение по открытию будет приниматься ближе к вечеру субботы, 21 ноября, - объяснили в ДСД "Дальний Восток".