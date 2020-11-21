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21.11.2020 10:32
Рубрика: Общество

Названо место погребения митрополита Феофана

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан будет погребен 23 ноября за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

Об этом "РГ" сообщил его пресс-секретарь отец Димитрий Аликин.

Отпевание священнослужителя состоится в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начнется служба около 11 утра после литургии. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Прямую трансляцию можно будет увидеть на портале "Православие в Татарстане".

Митрополит Феофан скончался 20 ноября в одной из московских больниц от осложнений коронавируса. Временно управляющим Казанской епархией назначен митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

Место погребения митрополита Феофана очень символично. Почивший архипастырь приложил много усилий для воссоздания Казанского собора, порушенного в 1930-е годы. Он был построен на месте обретения Казанской иконы Божией Матери - одной из главных православных святынь России. Работы по его восстановлению еще не завершены. Сейчас художники расписывают иконостас. В сентябре в ходе встречи митрополита Феофана с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом была намечена дата освящения собора - 21 июля 2021 года. Но владыка не дожил до этого дня.

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