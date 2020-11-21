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21.11.2020 22:09

"Технопарк-Мордовия" сохранил позиции в топ-10 лучших технопарков РФ

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
"Технопарк-Мордовия" сохранил свои позиции в топ-10 самых эффективных технопарков страны. Об этом говорят итоги VI Национального рейтинга технопарков России.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Как сообщили в Ассоциации кластеров и технопарков РФ, в рейтинг 2020 года вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов. Наибольшую эффективность функционирования продемонстрировали технопарки Москвы, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей, а также Республик Мордовия, Татарстан и Башкортостан и Пермского края.

Фото: "Инфомаксимум"
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В течение последних пяти лет "Технопарк-Мордовия" удерживает лидирующие позиции в национальном рейтинге, ежегодно совершенствуя собственную инфраструктуру и компетенции. Так, в 2019 году здесь начали реализацию мероприятия по созданию промышленного технопарка в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволило создать площадку, позволяющую резидентам по принципу "одного окна" выстраивать гибкие производственные цепочки.

По сумме показателей в 2020 году "Технопарк-Мордовия" сохранил свои позиции и вошел в I Группу (А+) - "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" (свыше 110 процентов).

- Участие в Национальном рейтинге технопарков России имеет для нас исключительно важное значение, - подчеркнул гендиректор "Технопарка-Мордовия" Виктор Якуба, комментируя итоги исследования. - Он позволяет нам правильно оценить текущую ситуацию в высокотехнологичных отраслях и корректировать наш вектор развития в соответствии с наметившимися тенденциями.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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