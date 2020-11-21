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21.11.2020 18:27
Рубрика: Спорт

"Ахмат" дважды отыгрался в матче с "Зенитом" в РПЛ

Текст: Александр Ершов
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В субботу в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" в Грозном сыграл вничью с "Зенитом" - 2:2 (1:1). Дважды гости вели в счете, но игрок хозяев Бериша своим дублем спас грозненцев от поражения. "Зенит" набрал 31 очко и теперь делит первое-второе места с ЦСКА.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Как уже рассказывала "РГ", этот поединок представлялся весьма интригующим. Коллектив Сергея Семака оказался в роли догоняющего в первенстве, отставая на шаг от лидирующего (31 очко) столичного ЦСКА. А противостояла питерцам преобразившаяся под руководством Андрея Талалева команда, которая стала играть чрезвычайно агрессивно, причем с постоянным использованием высокого прессинга.

А тут еще у гостей не смогли из-за травм выйти на поле в основе сразу пять ведущих футболиста: Оздоев, Малком, Дриусси, Азмун и Вендел. В результате на помощь Барриосу в опорную зону был делегирован Дуглас, а сыгравший только что 100-й матч за сборную Россию занял место левого защитника.

В развернувшейся вязкой борьбе буквально на каждом участке поля чуть увереннее до перерыва выглядели гости. Им удавалось без особых приключений регулярно выходит из-под плотного прессинга грозненцев, проведя довольно острых атак (а еще заработать четыре угловых).

Один из таких выпадов оказался результативным. Дуглас классной разрезающей передачей вывел в центр штрафной Кузяева, который мощно пробил под перекладину - 0:1, 16-я минута. Полузащитник сборной страны, как известно, перешедший в Санкт-Петербург именно из Грозного,

Правда, вскоре не менее симпатичная комбинация удалась и хозяевам. После серии передач Полярус с правого угла штрафной изящно подкрутил мяч на дальний угол вратарской, где выскочивший из-за спины Караваева хавбек "Ахмата" Бериша успел пробить мимо голкипера Кержакова - 1:1, 26-я минута.

Зато после перерыва события стали развиваться вообще стремительно. На 49-й минуте нынешний капитан "Зенита" Ловрен после выполненного Дугласом кросса со штрафного перепрыгнул Швеца и метров с семи послал мяч головой в сетку - 1:2.

Однако через три минуты Чистяков задел локтем в верховой борьбе уже у своих ворот игрока грозненцев, и помощью VAR и собственного просмотра этого эпизода на мониторе судья Сергей Карасев указал на "точку". Бериша с пенальти "ударом паненки" сравнял счет - 2:2,  53-я минута.

Затем команды обменялись моментами, не использованными Беришей и Ерохиным. Хавбек сборной Албании не использовал хороший пас Ильина и не попал в ближний угол, а полузащитник сборной России после подачи справа Сутормина головой с семи метров послал мяч мимо пустого угла ворот "Ахмата".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Заметим, почти не угрожал чужим воротам Дзюба - форварда центральные защитники хозяев Нижич и Анхель старались держать очень плотно. А еще важным для "Зенита" оказался выход Малкома - бразилец, на помощь которого питерцы так надеялись в Лиге чемпионов, не выходил на поле длительное время.

Серией замен гости захватили инициативу, однако своими несколькими моментами "сине-бело-голубые" не воспользовались. А в конце встречи, похоже, уже были вполне довольны и ничейным исходом. Причем зенитовец Ракицкий получил второй "горчичник" и был уже в добавленное время удален с поля.

Так и получилось. "Зенит" набирает 31 очком и догоняет в турнирной таблице ЦСКА. Но у столичного клуба имеется игра в запасе, и в случае завтрашней победы дома над "Сочи" армейцы займут первое место по итогам первого круга чемпионата России. "Ахмат" же перемещается с седьмого на пятое место, набрав 24 очка.

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