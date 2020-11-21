Дзюбе не вернули повязку капитана "Зенита" на матч с "Ахматом"

Футболисту сборной России и питерского "Зенита" Артему Дзюбе не вернули капитанскую повязку на матч 15-го тура чемпионата страны с "Ахматом", который состоится в субботу в Грозном. Об этом стало известно после обнародования командами официальных заявок на эту встречу.

32-летний форвард был лишен капитанской повязки "сине-бело-голубых" (она была передана хорватскому защитнику Деяну Ловрену) перед поединком минувшего тура с "Краснодаром" из-за вызвавшего громадный скандал интимного видео с участием бомбардира питерцев.

При этом Дзюба провел против кубанских "быков" все 90 минут. И хотя он не реализовал в первом тайме пенальти, зато во второй половине забил решающий мяч и был признан лучшим игроком встречи, завершившейся победой питерцев со счетом 3:1.

Напомним, нападающий (он является и капитаном сборной России) по той же причине не был вызван в состав национальной команды на контрольный поединок со сборной Молдавии и матчи Лиги наций с Турцией и Сербией.

Перед встречей с "Ахматом" в СМИ и соцсетях появились многочисленные сообщения о том, капитанская повязка Артему Дзюбе в "Зените" будет сегодня возвращена. Однако, как видим, этого не произошло. На поле питерский коллектив снова выведет Деян Лорен.

Что касается предстоящего сегодня противостояния, то оно ожидается с большим интересом. Возглавляемый Сергеем Семаком питерский клуб, упустивший в последних турах лидерство в российской Премьер-лиге ("Зенит", имеющий с 30 очков, отстает от столичного ЦСКА на один балл), постарается вернуться на первое место. Для чего ему требуется обыграть хозяев, которые под руководством Андрея Талалаева показывают агрессивный атакующий футбол и одержали три победы подряд чемпионате. Сейчас "Ахмат" идет седьмым, набрав 23 очка. А в самой столице Чечни не скрывают, что перед грозненцами поставлена задача завоевать путевку в еврокубки.

Как стало известно, из-за травм не прилетели в Грозный сразу три ведущих легионера "Зенита" - бразилец Вендел, а также аргентинец Себастьян Дриусси и иранец Сердар Азмун.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.

У "Ахмата" же с первых минут выйдут: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Матч между "Ахматом" и "Зенитом" (он начнется 21 ноября в 16:30 на "Ахмат Арене" в Грозном) обслужит судейская бригада во главе с 41-летним Сергеем Карасевым. Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Арбитр VAR - Станислав Васильев, его ассистент - Дмитрий Чельцов. Резервный судья - Лаша Верулидзе.

Кстати



По информации ФК "Ахмат", на поединок грозненской команды и "Зенита" в соответствии с требованиями Роспотребнадзора будет допущено до 30 процентов зрителей от общей вместимости грозненской арены. Таким образом, посетить матч смогут около 9 тысяч болельщиков.