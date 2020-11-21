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21.11.2020 21:53
Рубрика: Спорт

Решение об операции на колене Соболева будет принято в понедельник

Текст: Максим Домчев

Нападающему "Спартака" и сборной России Александру Соболеву может быть проведена операция на травмированном колене. Решение об этом будет принято в понедельник.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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О проблемах с коленом у Соболева стало известно после матча Лиги наций против Сербии. Медицинский штаб сборной России и "Спартак" сообщили о том, что у игрока есть проблемы с коленом. В итоге он так и не смог помочь сборной в двух заключительных матчах турнира.

Соболеву предстоит провести обследование, которое будет проведено в римской клинике. Высока вероятность того, что в итоге будет принято решение об операции.

"Соболев прилетел в Рим. Рекомендации "Спартака" - оперативное лечение. Окончательное решение будет принято в понедельник после обследования в Италии. Скорее всего, будет операция", - сказал ТАСС глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

На счету Соболева в этом сезоне 13 матчей за клуб, в которых он забил шесть голов. Также он забил гол в товарищеском матче против Швеции в составе сборной России.

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