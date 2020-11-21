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21.11.2020 09:35
Рубрика: Общество

Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала

Текст: Елена Новоселова
К 75-летию открытия Международного Военного Трибунала в Нюрнберге в Сеть выложены новые материалы открытого проекта Росархива "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Впервые доступны для просмотра и изучения более 3500 листов документов (41 полностью оцифрованное архивное дело) из фонда Нюрнбергского трибунала, находящегося на хранении в Государственном архиве Российской Федерации.
Нюрнбергский процесс. Фото: wikipedia.org Нюрнбергский процесс. Фото: wikipedia.org
Нюрнбергский процесс. Фото: wikipedia.org

Напомним, что первая порция документов о преступлениях нацистов появилась в открытом доступе 2 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Рассказывая о проекте в интервью "РГ", заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов тогда отметил, что, в частности, были опубликованы фонозаписи выступлений представителей обвинения со стороны СССР, которые еще не представлялись широкой общественности. "Это важный источник, который необходимо изучать, сопоставляя со стенограммами заседаний", - сказал он, подчеркнув, что публикация осуществляется Росархивом совместно с ФСБ, МВД, МИД и Минобороны России с привлечением документов 44 региональных архивов. Значительная часть материалов была специально рассекречена под публикацию.

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
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И вот новые материалы в Сети. Прежде всего это вступительные и заключительные речи главных обвинителей от США, Великобритании и Франции, также доклады, подготовленные советской стороной обвинения. В "Преступления против мира" - так называлось выступление заместителя главного обвинителя от СССР Ю.В. Покровского. Доклады "Агрессия против СССР" и "Принудительный труд и насильственный угон в немецкое рабство" сделал на Трибунале помощник главного обвинителя от СССР Н.Д. Зоря. О военных преступлениях в отношении мирного населения СССР, Югославии, Польши и Чехословакии, а также против человечности говорил помощник главного обвинителя от СССР Л.Н. Смирнов.

Особенно интересно будет почитать книги обвинений, содержащие собранные советской стороной документы германского руководства и вермахта, которые, к слову, не были признаны на Трибунале преступными организациями. Например, переписку германского руководства со своими союзниками, протоколы допросов, то есть документальные доказательства обвинений по вопросам подготовки Германией войны против СССР, преступлений нацизма против человечности.

Как известно, перед судом в Нюрнберге предстало ближайшее окружение Гитлера. С делами об индивидуальной ответственности на каждого подсудимого, содержащими краткую справку о служебной деятельности, таблицы доказательств, предъявленных обвинением, стороной защиты по конкретным пунктам обвинения, тоже теперь можно ознакомиться.

Одни названия этих папок чего стоят: "Организация заговора и подготовка к агрессивной войне", "Агрессия против СССР, Австрии, Польши, Чехословакии, Югославии, Греции, Норвегии, Дании, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов", "Преступное отношение к военнопленным", "Преступления против человечности", "Преступления против мирных граждан", "Применение рабского труда", "Доказательства по вопросу о концлагерях", "Преследование евреев", "Разрушение и разграбление памятников культуры и искусства", "Преследование религии".

Это 22 архивных дела, не поленимся перечислить, на Г. Геринга, Р. Гесса, И. фон Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, В. Функа, Я. Шахта, К. Деница, Э. Редера, Б. фон Шираха, Ф. Заукеля, А. Йодля, Ф. фон Папена, А. Зейсс-Инкварта, А. Шпеера, К. фон Нейрата, Г. Фриче, в том числе дело на М. Бормана, обвиняемого заочно.

В интернете теперь можно увидеть и более 300 работ известного мастера фотографии, фронтового корреспондента Евгения Ананьевича Халдея, освещавшего ход Нюрнбергского процесса. Это виды Дворца юстиции, где проходили заседания Международного Военного Трибунала, караулов стран-участников, судебные заседания, портретные изображения членов трибунала, обвинителей, подсудимых, защитников, представителей прессы.

Халдею удалось запечатлеть и кулуары Нюрнбергского процесса. Особое внимание он уделил фигуре Геринга, сделав несколько его портретов. Евгений Ананьевич стал одним из фотокорреспондентов от СССР, допущенным к съемке казненных преступников.

Кстати

Фото: Gettyimages
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Сегодня кроме комплекса о Нюрнбергском процессе был дополнен новыми материалами и раздел "Забвению не подлежит. Злодеяния немецко-фашистских войск и их пособников". Среди этих них - документы, освещающие геноцид мирных советских граждан в Жестяной Горке (современная Новгородская область). Название этой деревни недавно прозвучало в современной судебной хронике. Впервые за всю историю было вынесено решение о признании самого факта геноцида. И он, обещают юристы, станет основанием для дальнейших гражданских дел в отношении действий нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Проектом открыты и материалы Политуправления и военной прокуратуры 1-го Белорусского фронта с сообщениями о преступлениях нацистов в концлагерях Хелмно, Майданек, Треблинка, Освенцим.

Работа по размещению в открытом доступе проекта полного комплекса документов Нюрнбергского процесса, а также документов региональных государственных архивов о преступлениях нацистов на оккупированной территории СССР продолжится, обещают в Росархиве.

Речи обвинителей

Вступительная речь Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от Франции Ф. де Ментона. Стенограмма заседания 17 января 1946 г.

Вступительная речь Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от СССР Р.А. Руденко. Стенограмма заседания 8 февраля 1946 г.

Заключительная речь Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от США Р. Джексона. Стенограмма утреннего заседания 26 июля 1946 г.

Заключительная речь Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от Великобритании X. Шоукросса. Стенограмма вечернего заседания 26 июля 1946 г.

Заключительная речь Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от Франции Ш. де Риба, продолженная Ш. Дюбостом. Стенограмма утреннего заседания 29 июля 1946 г.

Заключительная речь заместителя Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от Великобритании Д. Максвелл-Файфа по делу преступных организаций. Стенограмма вечернего заседания 28 августа 1946 г.

(была выложена в интернет 2 сентября) Заключительная речь Главного обвинителя Международного Военного Трибунала от СССР Р.А. Руденко. Стенограмма утреннего заседания 30 августа 1946 г.

Доклады советских обвинителей

Доклад на Международном Военном Трибунале заместителя Главного обвинителя от СССР Ю.В. Покровского "Преступления против мира. Общая агрессия". Из стенограммы заседания 8 февраля 1946 г.

Доклад на Международном Военном Трибунале помощника Главного обвинителя от СССР Н.Д. Зори "Агрессия против СССР". Из стенограммы заседаний 11, 12 и 13 февраля 1946 г.

Доклад обвинителя от СССР Н.Д. Зори "Принудительный труд и насильственный угон в немецкое рабство"

Доклад обвинителя от СССР Л.Н. Смирнова "Военные преступления в отношении мирного населения СССР, Югославии, Польши и Чехословакии" на заседании Нюрнбергского трибунала

Доклад обвинителя от СССР Л.Н. Смирнова "Преступления против человечности" на заседании Нюрнбергского трибунала

Книги обвинений против Германского правительства и верхушки вермахта

Книга документов обвинения СССР "Агрессия против СССР"

Книга документов обвинения СССР "Преступления против человечности"

Дела нацистов Гесса, Геринга и Бормана

ГЕСС. Дело об индивидуальной ответственности подсудимого

ГЕРИНГ. Дело индивидуальной ответственности подсудимого

БОРМАН. Дело индивидуальной ответственности подсудимого

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