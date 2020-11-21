Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - отмечается в документе.

В МИД напомнили, "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле 2020 года объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках т.н. "дела Магнитского".

"По всем сюжетам, связанным со смертью С.Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание". Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя", - говорится в заявлении.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа" - сообщается на сайте МИД РФ.