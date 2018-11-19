Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского

В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер . Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного разоблачения.

"После того как Браудер получил от Магнитского ложное заявление и использовал его в провокационных целях, юрист стал нежелательным и даже опасным свидетелем", - отметил представитель ГП. Речь идет о якобы вскрытых Магнитским коррупционных схемах в органах власти России. После обнародования этой информации он скоропостижно скончался в столичном СИЗО.

О том, что смерть Сергея Магнитского и других соучастников преступления была неслучайной, заявил еще один представитель Генпрокуратуры Михаил Александров. По его словам в настоящее время проверяется версия о насильственной смерти Магнитского. Александров напомнил, что первоначально смерть других лиц - Гасанова, Курочкина и Коробейникова - рассматривалась как естественная, наступившая в силу имевшихся у них заболеваний. Так, гибель Коробейникова была квалифицирована как несчастный случай. Однако, как сообщил представитель надзорного ведомства, в дальнейшем следствие получило данные, которые указывали на насильственный характер смерти. По словам Александрова, рассматривается версия об отравлении Магнитского с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия.

Представитель прокуратуры рассказал, что согласно неоднократным исследованиям - при введении в живой организм вещества, которое содержит соединения алюминия, повреждается сердечная мышца и развивается миокардная дистрофия. Как раз именно эти симптомы наблюдались перед смертью у Магнитского, Гасанова и Курочкина. Кроме того, следы токсичных соединений алюминия были также обнаружены и в печени Коробейникова. В связи с этим, как сообщили в Генпрокуратуре, Следственный комитет России в настоящее время расследует уголовное дело по статье об убийстве.

Кроме того, советник Генпрокурора Атмоньев заявил, что Россия в ближайшее время объявит Уильяма Браудера в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. По его словам, эта конвенция предусматривает выдачу запрашиваемого лица даже в тех случаях, когда между странами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции. По данным Генпрокуратуры, уже установлены компании и банки Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались сотни миллионов долларов.

Как подчеркнул Атмоньев, все эти транзакции будут квалифицированы как легализация или отмывание преступных доходов. Что касается, участвовавших в этих финансовых операциях физических лиц - то их будут рассматривать как участников транснационального преступного сообщества и привлекать к уголовной ответственности вне зависимости от гражданства.