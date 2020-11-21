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21.11.2020 11:57
Рубрика: Власть

Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе

Текст: Юрий Гаврилов
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны республики Вагаршаком Аратюняном. Армянские источники сообщили, что на переговорах Шойгу заявил, что наша страна намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

"Дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, уже налаживанию мирной жизни в Карабахе. И с нашей стороны, конечно, главная задача - это недопущение кровопролития, - процитировало слова российского министра ТАСС. - Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий. И мы, безусловно, настроены ее выполнить".

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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Шойгу напомнил, что после подписанного 9 ноября совместного заявления лидеров трех стран - Азербайджана, Армении и России - наша страна в самом срочном порядке перебросила на Южный Кавказ весь миротворческий контингент. Операция была завершена в минувший четверг.

"За эти дни мы встали фактически по всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор, естественно, обеспечиваем продвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли", - отметил глава военного ведомства РФ.

В Ереван он прилетел в составе межведомственной делегации России. В ее состав также входят глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О том, что в Азербайджан и Армению будут направлены руководители ряда наших министерств и ведомств, накануне сообщил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что задачей этой делегации станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.

В субботу на переговорах в Ереване министр обороны России Сергей Шойгу не скрывал: "Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать".

Напомним, что днем ранее министр обороны РФ доложил президенту страны, что наш миротворческий контингент окончил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Подготовлены и переброшены в район конфликта подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил, - сообщил министр на совещании под руководством Владимира Путина. - Всего совершено 250 самолето-рейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники".

Тогда же Шойгу сообщил, что территория Нагорного Карабаха сейчас полностью контролируется нашими военными.

"Дальнейшая задача по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операции развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", - подчеркнул глава оборонного ведомства России.

Он уточнил, уже полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией, и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С минувшего вторника по Лачинскому коридору осуществляется безопасное движение гражданского автотранспорта.

Кроме того, Шойгу сказал, что в рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с Анкарой места его расположения и выполняемых им задач.

На совещании стало известно, что на границе Армении и Азербайджана будут развернуты дополнительные силы Пограничной службы ФСБ России.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники, - доложил президенту директор Федеральной службы безопасности Бортников. - Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах".

Директор ФСБ добавил, что об этом решении проинформированы власти Азербайджана. Необходимое взаимодействие с партнерами организовано.

Бортников также сообщил, что с 18 по 20 ноября Управление авиации ФСБ России и Минобороны РФ доставили резерв в Армению. Сейчас проводится слаживание сил. К воскресенью пограничники выйдут на участки ответственности и приступят к выполнению поставленных задач.

Для руководства и управления резервом, а также взаимодействия и координации действий с Межведомственным центром гуманитарного реагирования и миротворческим контингентом в пункте 127-го погранотряда в городе Мигре будет развернута оперативная группа ФСБ.

Власть Безопасность Армия Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

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