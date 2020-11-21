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21.11.2020 03:04
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде на новой неделе в европейской части РФ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Температура около и выше нормы установится в европейской части России на грядущей неделе. Погоду будут определять атлантические воздушные массы. К середине недели под их воздействием окажется уже вся территория страны, рассказали в Гидрометцентре.

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"На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге около нормы, а в умеренных широтах - на два-три градуса ее превышать. На азиатской территории температура будет по-прежнему на 12-15 градусов выше средних значений", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал о погодных аномалиях, которые в ближайшие дни ожидают регионы страны. Юг европейской части России окажется в зоне холода, а север, напротив, ожидает тепло.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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