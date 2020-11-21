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21.11.2020 06:06
Рубрика: Общество

Стало известно, какую смертельную болезнь можно определить по пальцам

Текст: Алексей Иванов

Неестественное утолщение кончиков пальцев рук может быть симптомом онкологического заболевания. Об этом сообщили специалисты британского Фонд Роя Кастла по борьбе с раком легкого (Roy Castle Lung Cancer Foundation).

Фото: iStock
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Тест может быть очень простым: нужно соединить ногти указательных пальцев. Если между ними виден ромбовидный просвет - это нормально, если нет, то вам, скорее всего, стоит обратиться к врачу. "Пальцы-дубинки" - симптом, который наблюдается у 35 процентов людей с немелкоклеточным раком легкого и у четырех процентов пациентов с мелкоклеточным раком легкого.

Кончики пальцев опухают, это происходит поэтапно. Сначала основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем - блестящей. Затем ногти начинают выгибаться больше, чем обычно, если смотреть со стороны. Наконец, кончики пальцев могут увеличиваться и опухать. Считается, что это вызвано скоплением жидкости в мягких тканях пальцев. Хотя отсутствие этого окна в форме ромба не означает автоматически, что у вас рак легких, но это может быть симптомом.

- Я не чувствовал себя больным, у меня не было кашля, не было проблем с дыханием, - вспоминает британец Брайан Геммелл. - Единственным моим симптомом были опухшие пальцы. Когда я складывал их вместе, то не видел просвета между ногтями. Мой терапевт сразу понял, что это такое. Он послал меня на рентген грудной клетки и направил к консультанту по респираторным заболеваниям.

В итоге пациенту удалили одно легкое, и это было сделано вовремя - болезнь отступила, а жизнь удалось спасти.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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