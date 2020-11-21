Станция "Электрозаводская" БКЛ метро будет достроена до конца года

Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть в конце декабря 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время субботнего объезда столичных строек.

Напомним, этот участок протяженностью почти 14 км. На нем расположены 6 станций: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Электрозаводская", "Лефортово", "Авиамоторная". С него будет возможна пересадка на 5 радиальных линий.

В настоящее время, сообщил Андрей Бочкарев, все тоннелепроходческие работы на протяжении всего участка уже выполнены.

Его сооружение ведется в 3 этапа. В частности, в составе Некрасовской ветки открыты первые две станции "Авиамоторная" и "Лефортово".

Сейчас на "Электрозаводской" завершается чистовая отделка, идет монтаж и пуско-наладка оборудования и систем.

Готовые помещения уже передаются службам метрополитена. Особенность этой станции состоит в том, что одну из путевых стен украсит масштабное историческое панно "Битва героев" длиной 163 метра.

Ожидаемый пассажиропоток здесь 337 тыс. человек/сутки. Станция "Электрозаводская" станет частью ТПУ, который свяжет станцию с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии и МЦД-3. Пересадка на действующую станцию Большой кольцевой линии будет готова в четвертом квартале 2022 года.

До ввода всего северо-восточного участка БКЛ "Электрозаводская" будет конечной Некрасовской линии.

Данный участок улучшит транспортное обслуживание жителей 12 районов, в которых проживает почти миллион человек.