Новости

Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом 03:10
Синоптики рассказали о погоде на новой неделе в европейской части РФ 03:04
Дальний Восток показали глазами 60 современных художников 03:00
Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента 02:17
"Монако" одержал волевую победу над "ПСЖ" забив три мяча во втором тайме 01:46
Медведев выиграл у Шварцмана на Итоговом турнире АТР 01:30
В торговом центре в Висконсине произошла перестрелка 01:21
Трамп обвинил фармкомпании в попытках помешать его переизбранию 00:54
В Подмосковье продлили запрет массовых мероприятий 00:47
В Екатеринбурге открылась выставка "Русская Голгофа. 1917-1921" 00:17
В столице ликвидируют последствия пятничного снега с дождем 00:05
РПЦ не будет поминать главу Кипрской церкви из-за украинских раскольников 20.11.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 20.11.2020
Анна Кузнецова уверена, что в России нужна концепция детской безопасности 20.11.2020
Российских пограничников на границе Армении и Азербайджана усилят резервом 20.11.2020
Вильфанд сравнил ледяной дождь во Владивостоке с московским в 2010 году 20.11.2020
Косторная: Мир борется с коронавирусом, я - с прыжками 20.11.2020
Минобороны сообщило о 4 174 военнослужащих с коронавирусом 20.11.2020
Власти Москвы пока не будут закрывать детсады 20.11.2020
Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом 20.11.2020
Путин назвал испорченными отношения с США 20.11.2020
Лавров: Россия продолжит играть созидательную роль в мире 20.11.2020
Главную елку страны доставят в Москву из Наро-Фоминска 20.11.2020
Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года 20.11.2020
В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии 20.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 03:10
Рубрика: В мире

Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом

Сын президента США Дональд Трамп-младший получил положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп назвал сроки появления доступной для американцев вакцины от COVID-19

"Проверка прошла в начале этой недели и с тех пор он находится на карантине, все рекомендованные медиками правила им соблюдаются. До этого времени у Трампа-младшего полностью отсутствовали симптомы заболевания", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений, в США новым типом коронавируса заболели 11 миллионов 859 тысяч 825 человек. По этому показателю страна лидирует в мире. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация не будет вводить карантин на фоне пандемии коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года
Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника
Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира