Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом

Сын президента США Дональд Трамп-младший получил положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.

"Проверка прошла в начале этой недели и с тех пор он находится на карантине, все рекомендованные медиками правила им соблюдаются. До этого времени у Трампа-младшего полностью отсутствовали симптомы заболевания", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений, в США новым типом коронавируса заболели 11 миллионов 859 тысяч 825 человек. По этому показателю страна лидирует в мире. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация не будет вводить карантин на фоне пандемии коронавируса.